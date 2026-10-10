logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío

La Secretaría de Seguridad informó que los detenidos usaban una camioneta para depositar maleza y muebles.

Por Pulso Online

Octubre 10, 2026 05:46 p.m.
A
Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Policía de la Capital detuvo a tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) cuando tiraban desechos de manera clandestina.

      Detalles del operativo y acciones oficiales

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital informó que, alrededor de las 13:00 horas de este día, fueron detectadas tres personas que presuntamente depositaban residuos en una zona de terracería al norte de la ciudad.

      Los individuos portaban chalecos que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) y manifestaron ser trabajadores de dicha dependencia. En el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011, de la cual tiraban los residuos consistentes en maleza, ramas y muebles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las tres personas fueron detenidas ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. Al momento, se realizan las diligencias correspondientes para la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío
      Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío

      Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío

      SLP

      Pulso Online

      La Secretaría de Seguridad informó que los detenidos usaban una camioneta para depositar maleza y muebles.

      Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió
      Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió

      Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Apenas el viernes solicitó el apoyo de la Policía Vial para la seguridad en el recorrido

      Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga
      Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

      Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

      SLP

      Pulso Online

      Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el anuncio, tras las lluvias de viernes y sábado

      UASLP impulsa marco para uso responsable de IA
      UASLP impulsa marco para uso responsable de IA

      UASLP impulsa marco para uso responsable de IA

      SLP

      PULSO

      Más del 60% de estudiantes y docentes usan IA generativa, señala encuesta nacional.