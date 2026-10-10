Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío

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La Policía de la Capital detuvo a tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) cuando tiraban desechos de manera clandestina.

Detalles del operativo y acciones oficiales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital informó que, alrededor de las 13:00 horas de este día, fueron detectadas tres personas que presuntamente depositaban residuos en una zona de terracería al norte de la ciudad.

Los individuos portaban chalecos que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) y manifestaron ser trabajadores de dicha dependencia. En el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011, de la cual tiraban los residuos consistentes en maleza, ramas y muebles.

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Las tres personas fueron detenidas ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. Al momento, se realizan las diligencias correspondientes para la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.