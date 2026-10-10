UASLP impulsa marco para uso responsable de IA

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) estableció criterios para el uso de la inteligencia artificial en su comunidad universitaria.

La inteligencia artificial ya forma parte de las actividades académicas de estudiantes y docentes. Ante esta realidad, la UASLP, a través del Grupo Universitario de Inteligencia Artificial (GUIA), presentó las "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UASLP: marco general para docentes y estudiantes", documento que establece criterios para utilizar estas herramientas de manera crítica, ética y responsable en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El documento fue elaborado por el Grupo Universitario de Inteligencia Artificial (GUIA), creado mediante Acuerdo General de Rectoría del 30 de enero de 2026, con el propósito de articular las iniciativas de la Universidad en esta materia y contribuir a la definición de políticas, lineamientos y estrategias para la incorporación de la inteligencia artificial en sus actividades sustantivas.

El documento parte de un escenario que ya es visible en las aulas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior, realizada por la Secretaría de Educación Pública en 2025, más de 60 por ciento de estudiantes y docentes utiliza IA generativa de manera cotidiana, mientras que más de 75 por ciento de quienes pertenecen a instituciones públicas señala no conocer una normativa institucional sobre su uso.

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Ante este contexto, la UASLP plantea un enfoque formativo antes que prohibitivo. Las recomendaciones buscan establecer criterios que permitan aprovechar las posibilidades de estas herramientas sin dejar de lado la responsabilidad académica, el pensamiento crítico y el aprendizaje.

Entre los principios generales se establece que la IA debe apoyar el aprendizaje y no sustituirlo; que su utilización debe ser transparente; que sus resultados requieren una revisión crítica; que cada curso debe definir reglas claras sobre su uso y que la responsabilidad final corresponde a las personas. El documento también contempla aspectos relacionados con la privacidad, la seguridad de los datos y la ética.

Las recomendaciones distinguen las responsabilidades de estudiantes y docentes. Para el estudiantado, incluyen criterios sobre integridad académica, declaración del uso de herramientas de IA, protección de datos, límites durante las evaluaciones y la necesidad de comprender los contenidos generados con apoyo de estas tecnologías.

En el caso del profesorado, ofrecen elementos para establecer políticas de uso en cada asignatura, rediseñar actividades y evaluaciones cuando sea necesario, orientar a los estudiantes y atender posibles casos de uso indebido. También se propone una escala de niveles de utilización de inteligencia artificial que puede adoptar cada curso, así como los elementos mínimos que debe contemplar la política de IA de una asignatura.

La versión final del documento contó con la revisión de la Abogacía General y el acompañamiento de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Investigación y Posgrado, con el propósito de contar con un marco de referencia para la comunidad universitaria ante una tecnología cuyo uso continúa extendiéndose en los espacios educativos.

Las "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UASLP: marco general para docentes y estudiantes" pueden consultarse y descargarse de manera gratuita en: https://doi.org/10.58493/habitat.book.2026.136.