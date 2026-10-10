logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el anuncio, tras las lluvias de viernes y sábado

Por Pulso Online

Octubre 10, 2026 02:40 p.m.
A
Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este día, gobierno del estado informó que quedaron suspendidas, hasta nuevo aviso, las actividades deportivas en canchas de los parques Tangamanga I y II.

      Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el siguiente anuncio: 

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga
      Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

      Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga

      SLP

      Pulso Online

      Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el anuncio, tras las lluvias de viernes y sábado

      Sedesore detalla protocolo para programas sociales en elecciones
      Sedesore detalla protocolo para programas sociales en elecciones

      Sedesore detalla protocolo para programas sociales en elecciones

      SLP

      Rubén Pacheco

      Funcionarios deberán evitar personalizar apoyos y delegados municipales podrían ser sancionados por incumplimientos

      Suspenden carrera atlética del Congreso
      Suspenden carrera atlética del Congreso

      Suspenden carrera atlética del Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      No logró el apoyo de la Policía Vial, debido a compromisos operativos contraídos previamente

      Niega la CEA condicionamiento en abasto de agua en pipas
      Niega la CEA condicionamiento en abasto de agua en pipas

      Niega la CEA condicionamiento en abasto de agua en pipas

      SLP

      Rubén Pacheco

      El director Pascual Martínez atribuye las acusaciones a inicios de campañas electorales