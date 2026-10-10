Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga
Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el anuncio, tras las lluvias de viernes y sábado
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Este día, gobierno del estado informó que quedaron suspendidas, hasta nuevo aviso, las actividades deportivas en canchas de los parques Tangamanga I y II.
Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el siguiente anuncio:
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