Artículo 19 pide proteger a prensa de nueva censura

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Representantes de Artículo 19 plantearon ante diputados locales que cualquier legislación relacionada con la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, las plataformas digitales y la inteligencia artificial debe respetar estándares constitucionales, interamericanos y de Naciones Unidas.

Durante una reunión de trabajo con integrantes de distintas fuerzas políticas de la LXIV Legislatura, la organización también advirtió sobre la posibilidad de que las nuevas tecnologías y los espacios digitales sean utilizados como mecanismos de censura directa o indirecta.

Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, explicó que el encuentro tuvo como propósito presentar los criterios que deberán considerarse al crear o modificar normas relacionadas con la libertad de expresión.

Señaló que estos acercamientos pueden contribuir a construir una política pública institucional de protección a la prensa y manifestó la disposición de la organización para colaborar con autoridades estatales y federales.

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Marco Clavel Alessio Robles, coordinador legal del Programa Ecosistema Informativo y Tecnología, expuso que la regulación de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales representa un desafío para el periodismo.

Indicó que, pese a la aparición de nuevas herramientas para ejercer el periodismo y acceder a la información, también han surgido mecanismos capaces de provocar censura indirecta.

Añadió que deben fortalecerse las vías institucionales y civiles para ponderar derechos sin restringir la libertad de expresión.

La reunión fue promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien sostuvo que las leyes deben construirse con la participación de los sectores involucrados y consideró necesario revisar las normas conforme a las necesidades sociales.

El legislador afirmó que el ejercicio periodístico puede verse afectado por la difusión de contenidos en medios sin identidad, responsabilidad social o criterios éticos, por lo que consideró necesario definir los elementos involucrados en esta materia.

El comunicado del Congreso no especificó si durante el encuentro se analizó alguna iniciativa vigente, si se acordó modificar una legislación determinada o si se establecieron plazos para presentar propuestas.