logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aseguran a trabajadores municipales que cubrirán sus prestaciones de fin de año

Por Samuel Moreno

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran a trabajadores municipales que cubrirán sus prestaciones de fin de año
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, tiene cubiertos los compromisos salariales y las prestaciones de fin de año de sus trabajadores, por lo que no prevé solicitar préstamos ni recurrir al Gobierno del Estado para cumplir con estas obligaciones, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro.

      El edil afirmó que la administración municipal cuenta con recursos programados para cubrir los pagos correspondientes a diciembre, así como compensaciones y apoyos adicionales, entre ellos las despensas que reciben los empleados.

      Indicó que los elementos de la Policía Municipal también están contemplados dentro de estas previsiones, con las mismas prestaciones de fin de año que el resto del personal 

      del Ayuntamiento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Navarro atribuyó la disponibilidad de recursos a la programación y distribución del presupuesto municipal, además del respaldo del Gobierno del Estado para continuar con la ejecución de obras públicas.

      El alcalde sostuvo que, con estos recursos previstos, el municipio no enfrenta complicaciones para cubrir sus compromisos de cierre de año y descartó la necesidad de contratar financiamiento para solventar las obligaciones laborales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes
        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        SLP

        Pulso Online

        Ayuntamientos elaborarían protocolos para encuentros entre compradores y vendedores en lugares públicos y vigilados.

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas
        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        SLP

        Pulso Online

        Sedarh reporta un cerco sanitario para impedir que llegue a cultivos de Rioverde y Ciudad Fernández.

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis
        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        SLP

        Pulso Online

        Conductores tardan más de una hora en avanzar apenas 300 metros; un accidente agravó el caos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos
        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales