Aseguran a trabajadores municipales que cubrirán sus prestaciones de fin de año

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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, tiene cubiertos los compromisos salariales y las prestaciones de fin de año de sus trabajadores, por lo que no prevé solicitar préstamos ni recurrir al Gobierno del Estado para cumplir con estas obligaciones, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro.

El edil afirmó que la administración municipal cuenta con recursos programados para cubrir los pagos correspondientes a diciembre, así como compensaciones y apoyos adicionales, entre ellos las despensas que reciben los empleados.

Indicó que los elementos de la Policía Municipal también están contemplados dentro de estas previsiones, con las mismas prestaciones de fin de año que el resto del personal

del Ayuntamiento.

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Navarro atribuyó la disponibilidad de recursos a la programación y distribución del presupuesto municipal, además del respaldo del Gobierno del Estado para continuar con la ejecución de obras públicas.

El alcalde sostuvo que, con estos recursos previstos, el municipio no enfrenta complicaciones para cubrir sus compromisos de cierre de año y descartó la necesidad de contratar financiamiento para solventar las obligaciones laborales.