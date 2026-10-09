Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

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La protesta de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha provocado un severo colapso vial desde la calle Santos Degollado hacia la avenida Cuauhtémoc, donde automovilistas reportan tiempos de espera superiores a una hora para recorrer apenas 300 metros.

El cierre de circulación a la altura de las oficinas del Sindicato del IMSS, en la zona de Terrazas, en el barrio de Tequis, ha generado largas filas de vehículos y congestionamientos que se extienden hacia Mariano Jiménez.

Conductores señalan que han permanecido varados entre 40 y 45 minutos para atravesar este tramo, mientras otros aseguran que las demoras superan los 60 minutos.

A esta situación se suma un accidente vial registrado en el cruce de avenida Venustiano Carranza y Terrazas, que ha complicado todavía más la circulación en este sector de la capital potosina.

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El congestionamiento afecta tanto a quienes transitan por la zona como a los automovilistas que buscan rutas alternas para evitar el bloqueo derivado de la manifestación.