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TEESLP frena registro local y dinero para Somos

El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 09, 2026 03:36 p.m.
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      El registro de Somos en San Luis Potosí y la asignación de financiamiento público quedaron sin efectos, luego de que se detectaran omisiones en la revisión de los requisitos legales y falta de sustento jurídico para otorgarle recursos.

      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) deberá reponer el procedimiento y emitir un nuevo dictamen, tras la resolución unánime del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) este viernes 9 de octubre.

      La decisión respondió a un recurso de revisión promovido por Morena contra los acuerdos CG-2026-AGO-33 y CG-2026-AGO-34, mediante los cuales el Ceepac autorizó la inscripción local del partido y la asignación de financiamiento público.

      Las magistraturas concluyeron que el procedimiento presentó irregularidades en la verificación de los requisitos legales.

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      Entre las omisiones detectadas, el organismo electoral evaluó una condición que no está contemplada en la legislación, pero dejó de verificar el domicilio oficial del comité directivo estatal, un requisito que sí establece la ley.

      También permitió que Somos cumpliera posteriormente con una exigencia, pese a que la normativa no contempla esa posibilidad.

      En materia de financiamiento, el Tribunal determinó que el Ceepac confundió las reglas aplicables a partidos políticos locales con las correspondientes a partidos nacionales que solicitan su inscripción ante el organismo estatal. 

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      Además, identificó un vacío en la legislación potosina sobre el financiamiento público para partidos nacionales de reciente inscripción, por lo que vinculó al Congreso del Estado para que legisle sobre el tema.

      En un recurso separado, el presidente estatal de Somos, Xavier Nava Palacios, y otros integrantes del partido impugnaron la distribución y calendarización de los recursos.

      El Tribunal sobreseyó la controversia al considerar que quedó sin materia tras la revocación de los acuerdos originales.

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