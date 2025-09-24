Aseguran que avanza remediación de suelo intervenido por MSX

El pliego de obligaciones para la clausura de operaciones de la Minera San Xavier, aceptadas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incluye la remediación del suelo de otras operaciones mineras en la zona, de manera que quede habitable y adecuada para la biodiversidad.

Esto significa que hay condiciones adicionales que deberán ser cumplidas, y hasta ahora van avanzando, aseguró el especialista de la UASLP, Fernando Díaz Barriga.

Precisó que según los investigadores, personas externas que vigilan las acciones de la MSX, la compañía está haciendo lo propio para dejar el suelo en condiciones útiles para la biodiversidad.

Aclaró que no hay trabajo en el tajo abierto, porque no es en esa zona donde había trabajo durante las actividades de lixiviación y porque en esa zona no hay materiales tóxicos, pero sí hay problema en el área donde los minerales fueron enriquecidos para sacar el oro y toda esa zona es susceptible de intervención.

Dijo que hay reportes de que se ha trabajado en las zonas que van a limpiar, porque en el contrato se especifica que también se remediarían zonas adicionales a las que ellos utilizaron, y en particular, todos aquellos sitios donde hubo actividad minera.

Recordó que la compañía canadiense ya había limpiado toda el área de trabajo de la antigua Asarco, el lado izquierdo del camino que lleva a Cerro de San Pedro, donde había montañas de color dorado que contenían arsénico ácido, "terriblemente tóxico y peligroso", y eso ya fue limpiado.

En esos lugares también hay evaluación para verificar si dejaron bien el sitio.

Los detalles de la remediación únicamente están en manos de la empresa y de quienes se encuentran vigilando el cumplimiento, puesto que se trata de datos totalmente confidenciales.