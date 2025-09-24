logo pulso
Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”

Responde a señalamientos del Gobernador, quien aseguró que no existe

Por Samuel Moreno

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Ante los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante su Cuarto Informe de Gobierno, donde aseguró que en San Luis Potosí no existe oposición al oficialismo, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, rechazó tajantemente dicha afirmación y subrayó que su bancada, ha fijado posturas críticas en el Congreso del Estado.

“Soy muy respetuoso de lo que él dijo en el informe, pero no coincido con que no haya oposición. Claro que sí la hay”, expresó el legislador, al recordar que el Partido Verde Ecologista de México gobierna en alianza con Morena y el Partido del Trabajo, con quienes compitieron en conjunto en el proceso electoral de 2024.

Como ejemplo, señaló que Acción Nacional ha votado en contra de diversas iniciativas, entre ellas la integración de la actual Mesa Directiva del Congreso, impulsada por el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano.

“El PAN tiene más votos y más representación que el PRI, y creemos que la quinta fuerza política no debería presidir la Mesa Directiva, eso rompe el equilibrio”, puntualizó el diputado local panista.

No obstante, Rubén Guajardo Barrera también reconoció la apertura del Ejecutivo estatal en algunos temas, como la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde aseguró que el gobierno aceptó las observaciones del PAN durante el análisis artículo por artículo.

“A diferencia del nivel federal, donde dicen que no se le mueve ni una coma a los proyectos, aquí se permitió hacer cambios para que las leyes salieran mejor”, destacó.

El legislador panista reiteró que, aunque existe coincidencia en algunos puntos con la administración estatal, la oposición en San Luis Potosí está presente y activa en defensa del equilibrio político. 

