Atenderán mantenimiento de alcantarillas por lluvias

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La acumulación de basura, lodo y maleza en rejillas y alcantarillas ha sido detectada como una de las principales causas de los problemas de desagüe en Villa de Pozos, situación que llevó al gobierno municipal a reforzar las labores de limpieza preventiva ante el inicio de la temporada de lluvias.

De acuerdo con una revisión realizada por la Dirección del Agua, una parte importante de la infraestructura pluvial presentaba condiciones deficientes de mantenimiento, lo que provocó la obstrucción de diversos puntos de captación y elevó el riesgo de encharcamientos en zonas con antecedentes de afectaciones durante precipitaciones intensas.

Como parte de las acciones emergentes, cuadrillas municipales intervinieron una rejilla ubicada en el bulevar Las Mercedes y la carretera 57, donde se retiraron grandes cantidades de lodo, raíces y residuos que impedían el adecuado flujo del agua. Los trabajos forman parte de un programa preventivo que busca mejorar la capacidad de desalojo pluvial en sectores considerados estratégicos.