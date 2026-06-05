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"Insuficientes, multas por daño en Sótano de las Golondrinas"

Filmación audiovisual provocó mortalidad de aves y alteraciones en ecosistema local, denuncian

Por Ana Paula Vázquez

Junio 05, 2026 02:13 p.m.
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Foto: Citlalli Montaño/Pulso

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      Habitantes del Barrio Unión de Guadalupe, en la Huasteca potosina, calificaron como insuficientes las sanciones impuestas a dos empresas involucradas en sobrevuelos realizados durante una filmación en el Sótano de las Golondrinas, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó la existencia de un daño ambiental grave en la zona y aplicó multas de 500 mil y 300 mil pesos.

      Durante una rueda de prensa, representantes de la comunidad señalaron que las afectaciones ocurrieron durante la grabación de material audiovisual para un parque temático vinculado con Grupo Vidanta.

      De acuerdo con los denunciantes, una empresa de helicópteros contratada para el proyecto y una productora audiovisual ingresaron al sitio durante la temporada de veda de las aves, lo que provocó mortalidad de ejemplares y alteraciones al ecosistema que rodea el emblemático paraje natural.

      Atenógenes Pérez, representante del Barrio Unión de Guadalupe, sostuvo que la defensa del sitio ha sido una lucha de más de tres décadas para la comunidad, la cual considera al Sótano de las Golondrinas un espacio de valor cultural y espiritual.

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      Señaló que las decisiones relacionadas con actividades dentro del área deben contar con el respaldo de la asamblea comunitaria y afirmó que la conservación del entorno ha permitido mantener e incluso incrementar la presencia de especies en la zona.

      Los habitantes también cuestionaron la actuación de autoridades estatales al asegurar que algunas actividades fueron autorizadas sin el consentimiento de la comunidad. Además, criticaron la falta de atención hacia las áreas naturales protegidas y señalaron que, a más de 30 años de su declaratoria, el sitio continúa sin un plan de manejo.

      Asimismo, denunciaron retrasos en las investigaciones relacionadas con los hechos y acusaron que instancias locales han mostrado poca disposición para atender sus planteamientos.

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      Respecto al proceso legal, los representantes informaron que impugnaron la resolución emitida por Profepa al considerar que las multas impuestas no corresponden a la gravedad del daño reconocido por la propia autoridad ambiental.

      Mientras continúan los procedimientos, la comunidad mantiene gestiones para fortalecer la protección del sitio, entre ellas una iniciativa que actualmente se encuentra en análisis en el Senado de la República para establecer el 15 de agosto como una fecha de conmemoración nacional relacionada con el Sótano de las Golondrinas.

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