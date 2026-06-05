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Exalcalde será nuevo titular del Registro Civil: JGTS

El nuevo funcionario sustituirá a Deysi López Sierra, quien asumió titularidad de la SEGE

Por Rubén Pacheco

Junio 05, 2026 02:00 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

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      Un expresidente municipal será el nuevo titular de la Dirección General del Registro Civil estatal, adelantó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Atajó que debido a que se formalizará el nombramiento entre hoy y el lunes, prefirió reservar el nombre del nuevo funcionario estatal que suplirá a Deysi Maribel López Sierra, quien fue nombrada secretaria de Educación del Gobierno del Estado.

      Sin embargo, informó que se tratará de un exalcalde del municipio cardenense, quien deberá continuar en atender y fortalecer todo el sistema administrativo y de gestión de los servicios que brinda dicha institución.

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