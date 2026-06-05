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Video | Sefin no prevé uso de Fundadores por el Mundial

El Ayuntamiento continúa los preparativos sin contar con la autorización para usar la explanada

Por Rubén Pacheco

Junio 05, 2026 01:34 p.m.
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Ariana García Vidal / Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      "Que yo sepa no van a entrar (el Ayuntamiento), porque al final del día el acuerdo fue: ahorita no se va a estar usando la plancha", respondió Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado sobre el otorgamiento del aval para que la alcaldía capitalina utilice la Plaza de Los Fundadores, destinada a la transmisión de juegos del Mundial 2026.

      "Que yo sepa nosotros no tenemos que autorizarles nada. Nosotros administramos el estacionamiento por beneficio de la ciudadanía de San Luis Potosí; ese estacionamiento necesita reparaciones", asumió.

      Recientemente, el Ayuntamiento capitalino expuso que continúa con los preparativos para las transmisiones públicas y se encuentra a la espera de que la Sefin autorice el apuntalamiento, espacio previsto para albergar los eventos a partir del próximo 8 de junio.

      En entrevista, la funcionaria estatal aclaró que, si bien la Sefin administra el espacio subterráneo, el gobierno municipal es el responsable de la plancha cívica ubicada en las calles Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

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      Consideró que, si la administración municipal desea utilizar el espacio público, es necesario ponerse de acuerdo con la dependencia estatal para reestablecer la infraestructura, es decir, no solo apuntarla.

      "Necesitamos nada más colaborar para hacerle, pues no sé las reparaciones necesarias para que la plancha esté reforzada permanentemente, y no solo apuntalada. Cada que hacen eventos masivos, y más el municipio, bajan cada hora a medir así: con un lápiz, cuánto ha bajado la plancha", subrayó.

      Citó que, de acuerdo con la opinión del otrora encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), no se recomendaba llevar a cabo eventos masivos para evitar riesgos.

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