Aumenta detección de casos de VIH en SLP

Aunque no precisó la cifra especifica, Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, informó que el año pasado San Luis Potosí registró un incremento en la detección de casos de Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Matizó que el incremento se debió a la realización de más pruebas para diagnosticar el virus de trasmisión sexual, política pública que anteriormente no se llevaba a cabo de manera amplia.

Es decir, los estudios se centraban en grupos focalizados de la población, sin embargo, ahora a través de las Ferias de la Salud y del programa EduSex, se brindan orientación, educación y servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años.

La funcionaria estatal afirmó que el estado cuenta con todo el medicamento necesario para tratar la infección que afecta el sistema inmunitario, además de ser gratuito para las y los pacientes.

Destacó que, a través de vehículo del EduSex, la Secretaría de Salud acude a universidades y planteles de educación media superior, a fin de acercar las pruebas a las juventudes, pero también difundir información sobre medidas preventivas y educación sexual.

"Al final, lo importante es saber que tienes la enfermedad para poder tener el tratamiento adecuado y poder controlarlo (...) no nada más en el estado, sino a nivel nacional hubo un incremento de personas detectadas", remató.