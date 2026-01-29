Casos de sarampión van al alza

Ciudad de México.- La Facultad de Medicina de la UNAM informó este miércoles que se identificó un caso sospechoso de sarampión en el grupo 2216, por lo que actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

Asentó que, desde el inicio del brote de sarampión en México, y de manera previa durante todo el año 2025, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación entre su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

Destacó que el Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso para establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes.

La Facultad de Medicina recomendó a la comunidad universitaria vigilar estrechamente la aparición de síntomas compatibles con sarampión (fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza); mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes e informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado lunes, la Secretaría de Salud federal (Ssa) reportó que el brote de sarampión continúa creciendo. Hasta ese día, se tenían 7 mil 624 casos acumulados, 73 casos nuevos en las últimas 24 horas así como de 24 a 26 muertes confirmadas.

Como una medida de contención para detener los contagios, la Ssa informó sobre la adquisición de 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, las cuales se aplicarán de forma gratuita en los diferentes centros de salud dentro del territorio nacional.

“El gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destacó un comunicado de la Secretaría de Salud del 20 de enero.

Mencionó que “las vacunas contra el sarampión están disponibles en las instalaciones del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia y de forma gratuita”.

El brote más relevante se concentra actualmente en los estados de Jalisco y Chiapas, aunque también se registran casos en Michoacán y Guerrero.