logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumenta el abandono de ancianitos en Cd. Valles

Atribuyen parte de casos a conflictos familiares y descuido

Por Ana Paula Vázquez

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta el abandono de ancianitos en Cd. Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las denuncias por maltrato, abandono y posibles abusos económicos contra personas adultas mayores han aumentado en Ciudad Valles, informó la Dirección del Adulto Mayor, que atribuyó gran parte de los casos a conflictos familiares y situaciones de descuido hacia este sector de la población.

      La titular de la dependencia, Araceli Vázquez Esparza, señaló que entre las principales quejas se encuentran los malos tratos por parte de familiares, particularmente cuando las personas mayores requieren atención constante o repiten información debido a su edad, situaciones que suelen generar actitudes de impaciencia y falta de consideración.

      Además, indicó que algunos adultos mayores han manifestado inconformidades relacionadas con el manejo de sus recursos económicos. Explicó que existen casos en los que familiares o terceros administran las pensiones o ingresos que perciben, sin informarles de manera clara cómo se utilizan esos recursos.

      Vázquez Esparza informó que también se han detectado casos de abandono. Ante estas situaciones, la dependencia busca localizar a familiares para recordarles la responsabilidad que tienen sobre el cuidado de las personas mayores y la obligación de garantizar el respeto a sus derechos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        En Morena ya perfilan licencias en busca de candidaturas
        En Morena ya perfilan licencias en busca de candidaturas

        En Morena ya perfilan licencias en busca de candidaturas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Rita Ozalia y Carlos Arreola, entre los que participarán en el registro de aspirantes programado para el viernes

        Entregan licencias a negocios de gorditas en Morales
        Entregan licencias a negocios de gorditas en Morales

        Entregan licencias a negocios de gorditas en Morales

        SLP

        Rolando Morales

        El titular Ángel de la Vega Pineda explicó que la reforma al reglamento permitió resolver problemas de uso de suelo

        Esperan a 4 mil visitantes en panteones de Soledad por Día del Padre
        Esperan a 4 mil visitantes en panteones de Soledad por Día del Padre

        Esperan a 4 mil visitantes en panteones de Soledad por Día del Padre

        SLP

        Flor Martínez

        Antonio Zamarripa informó que la afluencia será menor que en el Día de las Madres

        En Contraloría estatal, 18 proyectos municipales: Chávez Garza
        En Contraloría estatal, 18 proyectos municipales: Chávez Garza

        En Contraloría estatal, 18 proyectos municipales: Chávez Garza

        SLP

        Rolando Morales

        Desde abril, 15 expedientes para licitaciones públicas permanecen bajo análisis