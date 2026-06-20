Aumenta el abandono de ancianitos en Cd. Valles

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Las denuncias por maltrato, abandono y posibles abusos económicos contra personas adultas mayores han aumentado en Ciudad Valles, informó la Dirección del Adulto Mayor, que atribuyó gran parte de los casos a conflictos familiares y situaciones de descuido hacia este sector de la población.

La titular de la dependencia, Araceli Vázquez Esparza, señaló que entre las principales quejas se encuentran los malos tratos por parte de familiares, particularmente cuando las personas mayores requieren atención constante o repiten información debido a su edad, situaciones que suelen generar actitudes de impaciencia y falta de consideración.

Además, indicó que algunos adultos mayores han manifestado inconformidades relacionadas con el manejo de sus recursos económicos. Explicó que existen casos en los que familiares o terceros administran las pensiones o ingresos que perciben, sin informarles de manera clara cómo se utilizan esos recursos.

Vázquez Esparza informó que también se han detectado casos de abandono. Ante estas situaciones, la dependencia busca localizar a familiares para recordarles la responsabilidad que tienen sobre el cuidado de las personas mayores y la obligación de garantizar el respeto a sus derechos.

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