Entregan licencias a negocios de gorditas en Morales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Comercio Municipal entregó las primeras 16 licencias de funcionamiento a comerciantes de la tradicional zona gastronómica de las Gorditas de Morales, luego de una serie de modificaciones reglamentarias que permitieron resolver obstáculos administrativos.

El titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, explicó que muchos de los establecimientos enfrentaban problemas relacionados con requisitos de uso de suelo y disponibilidad de cajones de estacionamiento, situación que les impedía obtener sus permisos pese a tratarse de comercios con décadas de operación y que incluso han pasado de generación en generación.

Para atender esta problemática, el Ayuntamiento tuvo reforma al Reglamento de Comercio que entró en vigor hace aproximadamente dos semanas. De acuerdo con el funcionario, los cambios permitieron destrabar trámites que permanecían pendientes y dar certeza jurídica a los comerciantes de esta zona reconocida por su oferta gastronómica.

De la Vega Pineda destacó que la modificación normativa contó con el respaldo de las comisiones edilicias de Gobernación y de Comercio, lo que permitió avanzar en un esquema que busca facilitar la regularización de negocios establecidos en distintos puntos de la capital que enfrentan condiciones similares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, detalló que la reforma eliminó la obligación de renovar periódicamente algunos dictámenes, como los de vialidad, uso de suelo y ecología, mientras que el dictamen de Protección Civil continuará siendo actualizado de manera anual por razones de seguridad.