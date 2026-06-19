En Morena ya perfilan licencias en busca de candidaturas

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En medio del proceso interno para definir la coordinación estatal de la defensa de la transformación en Morena en San Luis Potosí, se encuentran en análisis diversas solicitudes de licencia dentro de la estructura del partido, lo que anticipa un reacomodo en la dirigencia estatal y en los órganos de conducción morenista.

El presidente del Consejo Político Estatal, Carlos Arreola Mallol, señaló que su eventual separación del cargo como diputado local aún no tiene fecha definida, pues está siendo valorada junto con los Comités Ejecutivos Estatal y Nacional, bajo criterios de orden interno ante el arranque del proceso de registro de aspirantes, programado para el próximo viernes.

Explicó que la convocatoria ha detonado movimientos internos, no solo por la eventual participación de dirigentes en el proceso, sino también por la posibilidad de que la actual presidenta estatal, Rita Ozalia Rodríguez, solicite licencia, lo que implicaría una reconfiguración automática de la conducción del órgano, conforme a los estatutos del partido.

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Arreola sostuvo que Morena atraviesa una etapa de reacomodo en la que los cargos son temporales y "nadie es indispensable", al asegurar que la estructura está preparada para operar sin interrupciones aun con la salida de distintos cuadros, mientras se define la nueva coordinación estatal mediante encuestas.

Finalmente, explicó que el proceso interno se resolverá a través de valoraciones de la militancia y mediciones de conocimiento y confianza, en un escenario donde, dijo, el partido debe mantener disciplina interna para evitar fracturas en plena disputa por la conducción del movimiento en el estado.