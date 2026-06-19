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En Contraloría estatal, 18 proyectos municipales: Chávez Garza

Desde abril, 15 expedientes para licitaciones públicas permanecen bajo análisis

Por Rolando Morales

Junio 19, 2026 01:49 p.m.
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En Contraloría estatal, 18 proyectos municipales: Chávez Garza
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      El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que actualmente 18 proyectos de infraestructura municipal permanecen en proceso de revisión por parte de la Contraloría General del Estado, situación que ha generado retrasos en algunos procedimientos de contratación y ejecución de obra.

      Detalló que alrededor de 15 expedientes relacionados con licitaciones públicas continúan bajo análisis desde el pasado mes de abril. A estos se suman otros procedimientos correspondientes a licitaciones restringidas, los cuales también se encuentran sujetos a observaciones por parte de la autoridad estatal.

      El funcionario señaló que hasta el momento no existe una explicación general sobre la permanencia de estos procesos en revisión; sin embargo, precisó que las observaciones realizadas por la Contraloría han sido principalmente de carácter administrativo y relacionadas con la reprogramación de fechas dentro de los procedimientos.

      "En el tema de las revisiones que nos están realizando simplemente son de reprogramar fechas; en algún tema adicional no nos han hecho ningún otro comentario", explicó Chávez Garza, al descartar que existan observaciones de mayor gravedad o relacionadas con irregularidades en los expedientes revisados.

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      Respecto al proyecto del desnivel del Saucito, indicó que desde el 24 de marzo la dependencia ha recibido tres observaciones por parte de la Contraloría Estatal, mismas que han sido solventadas conforme se han presentado. La más reciente fue emitida el 27 de mayo y atendida el 10 de junio. Añadió que desde esa fecha no han recibido nuevas observaciones, aunque permanecerán atentos a cualquier requerimiento adicional por parte de la autoridad revisora.

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