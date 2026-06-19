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Esperan a 4 mil visitantes en panteones de Soledad por Día del Padre

Antonio Zamarripa informó que la afluencia será menor que en el Día de las Madres

Por Flor Martínez

Junio 19, 2026 02:36 p.m.
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Esperan a 4 mil visitantes en panteones de Soledad por Día del Padre
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      Más de 4 mil personas se esperan este fin de semana en los dos panteones municipales de Soledad con motivo del Día del Padre, informó el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa.

      De acuerdo con el funcionario, se estima una afluencia de alrededor de 3 mil visitantes en el Panteón Municipal No. 1 "Nuestra Señora del Refugio" y alrededor de mil 600 en el Panteón Municipal No. 2 "El Señor de la Misericordia".

      Sostuvo que las visitas podrían comenzar desde la tarde de este viernes, pero principalmente el sábado y el domingo es cuando se espera mayor afluencia; sin embargo, consideró que la asistencia será menor a la registrada durante el Día de las Madres, ya que el número de visitas para el Día del Padre, señaló, representaría alrededor del 60 por ciento de la afluencia que se registra el 10 de mayo.

      Afirmó que ambos cementerios se mantienen en condiciones óptimas debido a los trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento que se realizan durante todo el año.

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      Además, indicó que se reforzará el suministro de agua en el Panteón Municipal n.º 1 mediante una pipa para facilitar las labores de limpieza de tumbas y áreas comunes.

      Finalmente, añadió que los panteones permanecerán abiertos en su horario habitual, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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