Aumentan tiempos de traslado sobre la carretera a Rioverde
En el acceso a la colonia Primero de Mayo han comenzado a registrarse largas filas de automores
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este viernes, desde la altura del retorno ubicado en el acceso a la colonia Primero de Mayo, en la carretera a Rioverde, comenzó a registrarse una larga fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros. Según automovilistas, esta zona, con el paso de los días, registra mayor congestionamiento vehicular.
Desde las primeras horas del día, conductores que transitaban por la zona, reportaron retrasos considerables debido a la acumulación de unidades en ambos sentidos de circulación.
La extensa fila de automóviles, camionetas y vehículos de carga avanzaba lentamente, afectando principalmente a quienes circulaban por los carriles con dirección a Quintas de la Hacienda y hacia el Distribuidor Juárez, donde los tiempos de traslado aumentaron considerablemente debido a la saturación vehicular.
Automovilistas señalaron que el tránsito avanzaba a vuelta de rueda, situación que generó pérdidas de tiempo para quienes se dirigían a centros de trabajo, escuelas y otros destinos durante el horario de mayor afluencia vehicular entre las 7 y las 9 de la mañana; sin embargo, para el mediodía todavía se observaba gran flujo vehicular.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Largas filas de vehículos, en torno a obras de megapuente
Flor Martínez
Sin fecha definida para la conclusión de los trabajos, siguen provocando saturación vehicular
"Insuficientes, multas por daño en Sótano de las Golondrinas"
Ana Paula Vázquez
Filmación audiovisual provocó mortalidad de aves y alteraciones en ecosistema local, denuncian
Exalcalde será nuevo titular del Registro Civil: JGTS
Rubén Pacheco
El nuevo funcionario sustituirá a Deysi López Sierra, quien asumió titularidad de la SEGE