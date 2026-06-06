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Aumentan tiempos de traslado sobre la carretera a Rioverde

En el acceso a la colonia Primero de Mayo han comenzado a registrarse largas filas de automores

Por Flor Martínez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan tiempos de traslado sobre la carretera a Rioverde
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      Este viernes, desde la altura del retorno ubicado en el acceso a la colonia Primero de Mayo, en la carretera a Rioverde, comenzó a registrarse una larga fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros. Según automovilistas, esta zona, con el paso de los días, registra mayor congestionamiento vehicular.

      Desde las primeras horas del día, conductores que transitaban por la zona, reportaron retrasos considerables debido a la acumulación de unidades en ambos sentidos de circulación.

      La extensa fila de automóviles, camionetas y vehículos de carga avanzaba lentamente, afectando principalmente a quienes circulaban por los carriles con dirección a Quintas de la Hacienda y hacia el Distribuidor Juárez, donde los tiempos de traslado aumentaron considerablemente debido a la saturación vehicular.

      Automovilistas señalaron que el tránsito avanzaba a vuelta de rueda, situación que generó pérdidas de tiempo para quienes se dirigían a centros de trabajo, escuelas y otros destinos durante el horario de mayor afluencia vehicular entre las 7 y las 9 de la mañana; sin embargo, para el mediodía todavía se observaba gran flujo vehicular.

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