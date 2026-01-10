logo pulso
Aumento a la tarifa de urbanos no corresponde al servicio que brindan

Legisladora insiste en la necesidad de mejoras concretas y supervisión a los permisionarios del transporte público.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aumento a la tarifa de urbanos no corresponde al servicio que brindan

La posibilidad de que la tarifa del transporte público en San Luis Potosí aumente hasta 15 pesos por viaje generó críticas desde el Congreso del Estado, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, advirtió que el ajuste, no corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios y tendría un impacto directo en la economía de la población, misma que depende diariamente de los camiones urbanos.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes señaló que, aunque el ajuste propuesto sería de 2.50 pesos, el impacto económico sería constante para estudiantes, trabajadores y familias con ingresos limitados que dependen del camión como principal medio de traslado. Sostuvo que en el último año no se han visto mejoras significativas en las condiciones de las unidades ni en la calidad del servicio, lo que ha llevado a más personas a optar por MetroRed y a exigir la ampliación de ese sistema.

En respuesta a los argumentos de los concesionarios, quienes aseguran que la tarifa no se ha actualizado en cerca de dos años y que ello ha derivado en falta de mantenimiento, la legisladora recordó que las unidades cuentan con una vigencia regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Dicha normativa, dijo, obliga a realizar mantenimiento, adecuaciones o reemplazos sin que esto dependa de un aumento al usuario.

Jáuregui Mendoza afirmó que desde el Congreso se ha insistido en que la SCT haga cumplir el reglamento vigente y refuerce la supervisión a los permisionarios. Añadió que, en caso de autorizarse el incremento, la dependencia estatal tendrá que explicar de manera pública qué mejoras concretas se ofrecerán y cómo se garantizará que se cumpla la ley.

Legisladora insiste en la necesidad de mejoras concretas y supervisión a los permisionarios del transporte público.