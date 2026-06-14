Desapariciones se disparan casi 30% en San Luis

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Las desapariciones en San Luis Potosí han aumentado alrededor de 30 por ciento en los últimos meses, de acuerdo con el balance del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros", que advierte un recrudecimiento de la violencia en el estado en comparación con el inicio del año, cuando el panorama se mantenía relativamente estable.

Obstáculos en labores de búsqueda

El repunte ocurre en un contexto en el que las labores de búsqueda en campo enfrentan obstáculos por las recientes condiciones climáticas y de seguridad. Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, explicó que las lluvias han vuelto intransitables los caminos rurales, lo que obliga a suspender de manera recurrente las diligencias al impedir el acceso de vehículos a las zonas de búsqueda.

Encuentros con células delictivas y riesgos

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En cuanto a los recorridos, el colectivo ha señalado que en ocasiones previas han tenido encuentros con células delictivas, lo que ha derivado en evacuaciones inmediatas de las zonas. Entre los incidentes registrados se encuentran la colocación de ponchallantas, que ha provocado daños a unidades —incluidas las de acompañamiento institucional— y la necesidad de esperar apoyo para salir de áreas de riesgo.

Pérez Rodríguez advirtió que el aumento de la violencia se ha intensificado conforme avanza el año y lo vincula con un entorno de mayor inestabilidad previo a periodos electorales, en los que señala una reducción de la presencia institucional en territorio. "Entre más pasan los meses se acerca la etapa electoral en San Luis, es cuando se hace un disturbio tremendo", mencionó.