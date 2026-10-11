Aún existe brecha salarial para mujeres

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Cerrar la brecha salarial y ampliar las oportunidades laborales para las mujeres, continúan como retos en San Luis Potosí, donde todavía es reducida la participación femenina en el emprendimiento y la consolidación de negocios, señaló Mónica Leticia Rivera Vélez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo San Luis Potosí.

La representante empresarial reconoció que los avances en materia de equidad de género siguen siendo limitados, por lo que consideró necesario mantener las acciones que permitan mejorar las condiciones económicas de las mujeres y su participación en el mercado laboral.

Indicó que, aunque las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población estatal, aún es reducido el porcentaje que logra convertirse en propietaria de un negocio. De acuerdo con su estimación, esta proporción no alcanza el cinco por ciento, situación que refleja los desafíos para fortalecer la autonomía económica femenina.

Rivera Vélez señaló que para dimensionar la brecha salarial es necesario analizar las condiciones de empleabilidad, así como las oportunidades que tienen las mujeres para incorporarse al trabajo y desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, no proporcionó una cifra específica sobre la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en la entidad.

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Añadió que AMEXME mantiene acciones para incentivar el emprendimiento femenino y promover que más mujeres desarrollen negocios con bases sólidas, con el objetivo de fortalecer su participación económica y avanzar hacia mejores condiciones de equidad.