Aunque moderado, siguen a la baja los empleos formales

El comportamiento de la actividad económica en la entidad, registró un ajuste durante el primer trimestre del año, luego de que al cierre de marzo, se reportara la baja de 61 patrones inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el informe más reciente del organismo, San Luis Potosí contabilizó un total de 22 mil 720 empleadores formales, cifra por debajo de los 22 mil 876 registros con los que inició 2026, lo que refleja una variación moderada en la base patronal en los primeros tres meses del ejercicio.

Este indicador es considerado clave para medir la dinámica del mercado laboral, al tratarse de los empleadores responsables de la generación de empleo formal. En ese sentido, la disminución observada incide directamente en la capacidad de apertura de nuevas plazas laborales en el estado.

Si bien el ajuste es acotado, el comportamiento permite delinear áreas de análisis en torno al desempeño económico de la entidad, particularmente en lo relacionado con la estabilidad y permanencia de las unidades productivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El escenario también abre margen para la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento del sector empresarial, con énfasis en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la atracción de inversiones que contribuyan a dinamizar el empleo formal.

Con ello, aunque el trimestre concluye con un balance a la baja en términos de afiliación patronal, también plantea la necesidad de reorientar esfuerzos institucionales y del sector productivo para consolidar condiciones más favorables para el crecimiento económico en San Luis Potosí en los próximos meses del año.