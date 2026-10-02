Autoconstrucción de viviendas sin asesoría, un riesgo

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Más de la mitad de los proyectos de adaptaciones a fincas tales como viviendas se basan en la autoconstrucción y no contratan a un profesionista que prevenga problemas futuros, advirtió la presidente Silvia Guadalupe Sánchez Martínez, presidenta del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí A.C.

En la conmemoración del Día Nacional del Arquitecto, la presidente del organismo colegiado explicó que siempre hace falta la mano de un profesionista, porque suele suceder que en ocasiones hay quienes tienen un amigo que realiza una obra y recomienda a otro, pero no se toma en cuenta la imperiosa necesidad de que un profesionista valide las construcciones para evitar riesgos a futuro.

Dijo que hay una tendencia marcada al autoconstrucción, y eso sucede porque hay personas que tienen a alguien muy cercano que les hizo una obra y recomiendan a los albañiles, aunque advirtió que no se debe menospreciar la experiencia de quienes se dedican en físico a la construcción de los edificios, porque finalmente son los que hacen realidad las especificaciones de los arquitectos o en su caso de quienes piden los proyectos, a veces sin consultar a un profesionista en la materia.

Explicó que la diferencia es que los arquitectos van planeando la calidad y diversas precisiones de obra que el conocimiento les aporta, para que se trate de proyectos duraderos y garantizados.

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Dijo que por ejemplo una casa es un proyecto de vida de una familia o de una pareja, por lo que es muy importante planear la ejecución de obra. Añadió que cuando un albañil construye algo es rarísimo que se caiga, pero se tiene que tener la seguridad del atender los vicios ocultos, porque también es cierto que si aparecen estos vicios ocultos, quién solucionará es un arquitecto, precisamente el profesionista responsable.