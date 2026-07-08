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Avanza juicio por caso "Rich"

Por Martín Rodríguez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Avanza juicio por caso "Rich"
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      Ya se encuentra en vías de terminar el proceso intermedio de instrucción para los tres detenidos por la muerte de dos jóvenes y lesiones a otros doce en el caso Rich.

      La audiencia intermedia se ha llevado sin contratiempos y a lo largo del proceso han resonado nombres de exfuncionarios que por acción u omisión pudieran estar involucrados en el incidente mortal del 7 de junio de 2024.

      Hasta ahora, las actuaciones han unido criterios de las dos partes involucradas en el juicio, tanto las representaciones de los afectados como de los imputados, en el sentido de que no debe haber tres imputados como la verdad única.

      En el Centro de Justicia del Centro de Reclusión de La Pila, después de una serie de contratiempos a lo largo de todo 2025, finalmente el proceso va avanzando en condiciones de lo que las representaciones de los afectados consideran como segura, pero advierten que todavía falta más.

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      En los próximos días, el juez de control concluirá la elaboración de sus informes, para dar por concluida la etapa intermedia con las aportaciones tanto de las representaciones de los jóvenes fallecidos y lesionados, como de la parte imputada, por lo que una vez terminada esa etapa, se deberá convocar a tribunal de juicio oral para procesar lo que a las partes corresponda, es decir, para ratificar la imputación y para que las partes presenten sus medios de defensa. Sin embargo, la parte imputada deberá demostrar su inocencia o en su caso esperar el dictado de la sentencia, ya sea en el sentido absolutorio o condenatorio.

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