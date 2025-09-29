logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avenida Juárez, cubierta de arena y piedras

Bajada de agua arrastra el material pétreo hacia los carriles de circulación

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Avenida Juárez, cubierta de arena y piedras

El desgajamiento de un cerro y la bajada de miles de litros de agua de San Juan de Guadalupe hacia la Avenida Juárez, depositó una gruesa capa de lodo y piedras a lo largo de la avenida, en el tramo que abarca desde la Feria Nacional Potosina hasta la Colonia Satélite.

En la zona serrana hay una serie de manzanas del área habitacional que se encuentran por debajo de las faldas de los cerros, y por ellas, en temporada de lluvias el agua arrastra lodo. Sin embargo, cuando cae en volúmenes muy altos, las piedras y el lodo escurren hacia la Avenida Juárez.

Un tramo se encuentra intransitable y solo pasan de manera relajada los camiones entre piedras y lodo que cayeron en masa e incluso sepultaron algunas partes del camellón central de la avenida.

Los automovilistas deben sortear a velocidad lenta la invasión de piedra y tierra, y para algunos automóviles pequeños es más difícil transitar, porque algunas piedras pegan directo en las plataformas de los vehículos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, la superficie lodosa no permite transitar a velocidad suficiente para destrabar el tráfico vehicular, que en horas pico se vuelve muy lento.

Las bajadas de lodo y piedras ya se han vuelto recurrentes en la zona, y sólo se resuelven hasta que llegan cuadrillas de mantenimiento a quitar los materiales arrastrados por las corrientes del agua de lluvia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chubascos y temperaturas de hasta 35 grados en San Luis Potosí
Chubascos y temperaturas de hasta 35 grados en San Luis Potosí

Chubascos y temperaturas de hasta 35 grados en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento

Llaman a planear las compras del Buen Fin
Llaman a planear las compras del Buen Fin

Llaman a planear las compras del Buen Fin

SLP

Samuel Moreno

Crece muerte materna en niñas embarazadas
Crece muerte materna en niñas embarazadas

Crece muerte materna en niñas embarazadas

SLP

Ana Paula Vázquez

Reporta Inegi dramática caída de nacimientos
Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

SLP

Rubén Pacheco