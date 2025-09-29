Avenida Juárez, cubierta de arena y piedras

El desgajamiento de un cerro y la bajada de miles de litros de agua de San Juan de Guadalupe hacia la Avenida Juárez, depositó una gruesa capa de lodo y piedras a lo largo de la avenida, en el tramo que abarca desde la Feria Nacional Potosina hasta la Colonia Satélite.

En la zona serrana hay una serie de manzanas del área habitacional que se encuentran por debajo de las faldas de los cerros, y por ellas, en temporada de lluvias el agua arrastra lodo. Sin embargo, cuando cae en volúmenes muy altos, las piedras y el lodo escurren hacia la Avenida Juárez.

Un tramo se encuentra intransitable y solo pasan de manera relajada los camiones entre piedras y lodo que cayeron en masa e incluso sepultaron algunas partes del camellón central de la avenida.

Los automovilistas deben sortear a velocidad lenta la invasión de piedra y tierra, y para algunos automóviles pequeños es más difícil transitar, porque algunas piedras pegan directo en las plataformas de los vehículos.

Además, la superficie lodosa no permite transitar a velocidad suficiente para destrabar el tráfico vehicular, que en horas pico se vuelve muy lento.

Las bajadas de lodo y piedras ya se han vuelto recurrentes en la zona, y sólo se resuelven hasta que llegan cuadrillas de mantenimiento a quitar los materiales arrastrados por las corrientes del agua de lluvia.