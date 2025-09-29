Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

Durante los primeros tres años del sexenio gallardista, San Luis Potosí registra un decremento sustancial de nacimientos, incluidos los de madres de 10 a 17 años de edad. Los nacimientos generales de 2021 a 2024 decrecieron 15%.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2021 se registraron 43 mil 556 nacimientos, 50.7% hombres y 49.3% mujeres. De ellos, 2 mil 610 de mujeres de 10 a 17 años.

Para el 2022, el Registro Civil documentó 42 mil 661 nacimientos, 50.9% hombres y 49.1% mujeres. De ellos, 2 mil 426 de mujeres de 10 a 17 años. Es decir, una reducción general de 895 (2 por ciento).

Al siguiente año los datos contabilizaron 40 mil 765 nacimientos, 49.2% hombres y 50.8% mujeres. De ellos, 2 mil 277de mujeres de 10 a 17 años, equivalente a un decremento de mil 896 (4 por ciento).

En tanto, durante el 2024 el registro alcanzó el punto más bajo al llegar a 36 mil 827 nacimientos, 49% hombres y 51% mujeres. De estos, 2 mil 036 mujeres de 10 a 17 años, equivalente a un decremento general de 3 mil 938 (10 por ciento), pero de 15 por ciento

(6 mil 729 nacimientos) en comparación con el 2021.

En su reciente visita a la entidad, Gabriela Rodríguez Ramírez secretaria general del Consejo Nacional de la Población (Conapo), dijo que, si bien son varios los factores para que la población juvenil decida no ejercer la maternidad o la paternidad, uno de los más determinantes es el económico.

Contrastó que hace 50 años las mexicanas procreaban en promedio siete hijos, pero ahora la natalidad es de 1.7 hijos por mujer. En el caso de San Luis Potosí, 1.9 hijos por mujer.

Sumado a ello, derivado de la disminución de inscripción de alumnos por el decremento de la natalidad en el estado, ahora en lugar de faltar docentes, sobran, por ello, ha sido necesario reubicarlos, advirtió en semanas anteriores la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Es tan alto el decremento de nacimientos que, para el próximo ciclo escolar desaparecerán los turnos vespertinos de las Escuelas Secundarias Técnicas 01, 14 y 39, ubicadas en zona metropolitana.

de San Luis Potosí.