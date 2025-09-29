Crece muerte materna en niñas embarazadas

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, advirtió que en San Luis Potosí se ha incrementado la mortalidad materna en niñas embarazadas, lo que refleja un grave rezago en materia de salud pública tras siete años de crisis sanitaria.

Señaló que la falta de métodos de planificación familiar, la disminución en presupuestos para prevención y orientación sexual, así como la baja atención en esquemas de salud, han derivado en este problema.

“Esto significa que nuestras niñas embarazadas están muriendo durante el embarazo, el parto, el puerperio o en el intento de realizar una interrupción legal del embarazo. Entonces, la mortalidad de estas niñas se está incrementando”, declaró. Recordó que la tasa de mortalidad materna creció de 50 a 74 por cada 100 mil nacidos vivos en los últimos siete años.

La legisladora sostuvo que es urgente incidir de manera más agresiva en las escuelas con orientación sexual y garantizar que todos los centros de salud y hospitales cuenten con métodos de planificación familiar. Explicó que por esa razón, el Congreso aprobó la interrupción legal del embarazo, siempre y cuando se respalde con protocolos de seguridad y eficacia a través de las instituciones de salud del estado.

De acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados 2024 del INEGI, en la entidad se contabilizaron 36 mil 827 nacimientos, lo que equivale a una tasa de fecundidad de 48.0 por cada mil mujeres en edad fértil, ligeramente por encima del promedio nacional (47.7).

El reporte advierte que 2 mil 36 nacimientos correspondieron a madres adolescentes de entre 10 y 17 años, y dentro de esta cifra, 134 fueron de niñas de entre 10 y 14 años..

En el ámbito económico, más de la mitad de las madres, 53.8%, declaró no tener empleo. En contraste, la mayoría de los padres se desempeña como empleados u obreros con estudios de secundaria y preparatoria.

Frente a este panorama, Azuara Yarzábal insistió en la necesidad de ampliar campañas de difusión: “Tenemos que salir a difundir a través de todos los medios, que las instituciones cuentan con todos los métodos y la orientación para que, en caso de que deseen ellas tener manifestaciones de amor, lo realicen con todos los cuidados y la precaución para que no queden embarazadas si es que así no lo desean”.