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Ayuntamiento le dice no a la carrera del Congreso

El municipio capitalino negó el permiso ante la premura de los trámites

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Ayuntamiento le dice no a la carrera del Congreso
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      La carrera atlética "Un Legado a la Nación", programada para el 11 de octubre en San Luis Potosí, fue suspendida luego de que el Ayuntamiento capitalino, negara la autorización para realizarla y la asignación de oficiales de seguridad. El evento será reprogramado, de acuerdo con el anuncio del Congreso del Estado.

      La competencia, organizada por el Legislativo junto con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), contemplaba recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. El Congreso reportó más de mil personas inscritas, entre niñas, niños, jóvenes, familias con mascotas y atletas.

      La negativa municipal se comunicó mediante un oficio con clave SSPC/DGPVM/753/X/ de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el documento, la dependencia indicó que no era posible autorizar la actividad ni asignar personal, aunque manifestó coincidir con el impulso a las tradiciones culturales y cívicas.

      Ante este escenario, el presidente de la Directiva del Congreso, Luis Fernando Gámez Macías, informó que se buscará una nueva sede en el parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

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      La carrera contemplaba la salida y la meta frente al Congreso del Estado, en Plaza de Armas, en el Centro Histórico. 

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