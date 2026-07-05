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Ayuntamiento poceño ofrecerá opciones de estudios universitarios

Por Leonel Mora

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Ayuntamiento poceño ofrecerá opciones de estudios universitarios
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      A una semana de que se publiquen los resultados del examen de admisión a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el gobierno de Villa de Pozos busca generar opciones para que las y los jóvenes de este municipio que no logren el resultado esperado, puedan continuar su formación profesional en otras instituciones.

      Por lo pronto, de acuerdo con el titular del Instituto Municipal de la Juventud, José de Jesús Espinosa Ortiz, existe un acuerdo con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), ubicada en Ciudad Satélite, para otorgar becas a quienes se interesen en las ingenierías en Sistemas, Industrial y Automotriz.

      De momento no se informó del número y porcentaje de las becas, pero se podrán obtener mayores informes directamente en las oficinas del citado Instituto Municipal ubicadas en el número 299-A de la Calle 71 en la primera sección de Rancho Viejo.

      El gobierno municipal estará buscando otros acuerdos con más instituciones de educación superior para ofrecer opciones a las y los jóvenes de esta demarcación que desean estudiar una carrera universitaria, aún cuando no sea en la UASLP.

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