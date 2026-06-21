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Comisiones avalan crear el Día del Tianguis en la capital

La fecha propuesta, 25 de julio, honra la tradición comercial y social de los tianguis en la capital.

Por Rolando Morales

Junio 21, 2026 01:10 p.m.
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Comisiones avalan crear el Día del Tianguis en la capital
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      Las comisiones unidas de Gobernación; Mercados, Centros de Abasto y Rastro; así como de Comercio, Anuncios y Espectáculos del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobaron la creación del Día del Tianguis y Tianguistas, una fecha que busca reconocer la labor de quienes participan en esta actividad comercial y que se celebraría cada 25 de julio, una vez que la propuesta sea avalada por el Cabildo.

      La iniciativa fue impulsada por la regidora María Eugenia Castro Anguiano y recibió el respaldo de la Dirección de Comercio. El planteamiento contempla rendir homenaje a los comerciantes que forman parte de las 29 rutas de tianguis establecidas en la capital potosina, donde operan más de cinco mil oferentes.

      De acuerdo con lo expuesto durante la sesión de comisiones, la intención es destacar la importancia económica y social de los tianguis, considerados una fuente de empleo y sustento para miles de familias, además de ser espacios que mantienen una tradición comercial arraigada en la ciudad.

      Como parte de esta conmemoración, se prevé la realización de actividades dirigidas a los comerciantes, entre ellas capacitaciones empresariales, foros de diálogo, reconocimientos y eventos culturales que promuevan el fortalecimiento de este sector.

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      La fecha propuesta, el 25 de julio, fue elegida por su vínculo con la historia de Santiago Tianguistenco, ciudad del Estado de México reconocido a nivel nacional por su tradicional tianguis semanal, la conservación de prácticas como el trueque y su actividad textil. La declaratoria aún deberá ser sometida a la consideración del Cabildo para su aprobación definitiva.

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