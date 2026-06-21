Bacheo incompleto en prol. Josefa Ortiz deja vialidad en malas condiciones

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Personal del ayuntamiento capitalino realizó trabajos de bacheo a medias en la prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, pues, aunque cubrió diversos hoyancos localizados a lo largo de la vialidad, dejó otros sin intervenir provocando que las malas condiciones de la vialidad persistan y afecten automovilistas que transitan por el lugar.

De acuerdo con colonos de la Tercera Chica y el fraccionamiento Barrio Vergel, esta semana finalmente acudieron trabajadores municipales para cubrir con chapopote y gravilla los desperfectos en el tramo de dicha avenida, ubicado entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Vergel de la Luna.

En las intervenciones de este jueves y viernes solventaron la mayoría de los Hoyos centrales sin embargo muchos laterales o en las orillas que quedaron sin atención, Por lo cual la reparación quedó a medias porque sigue generando problemas para las y los conductores que transitan por ahí

Las omisiones se detectaron en baches cubiertos con tierra, grava y escombro colocado por residentes de la zona, quienes, ante la falta de respuesta municipal, los cubrieron para tratar de mitigar los daños que suelen ocasionar a los vehículos.

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Es decir, en lugar de retirar dicho residuos y materiales para subsanar correctamente los desperfectos, el ayuntamiento prefirió dejar el "parche ciudadano" y atender los orificios más visibles.

Los entrevistados desconocen por qué los trabajadores no repararon por completo la avenida, tomando en cuenta que derivado de las recientes lluvias, la carpeta asfáltica se agravó de forma severa.