Galindo admite que hasta 12 mil negocios operan sin licencia en la capital

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos exhortó a los comerciantes y emprendedores a no recurrir a gestores o "coyotes" para realizar trámites relacionados con licencias de funcionamiento, al señalar que el Ayuntamiento ha simplificado los procesos para facilitar la regularización de negocios y reducir costos innecesarios para los propietarios.

El edil explicó que recientemente el Cabildo aprobó un esquema de simplificación administrativa dirigido a establecimientos que ya operan desde hace años y cuentan con un historial de funcionamiento, permitiéndoles renovar sus licencias con menos requisitos. Indicó que la Dirección de Comercio eliminó más de la mitad de los trámites que anteriormente debían cumplirse para que estos negocios puedan incorporarse a la legalidad.

Galindo destacó que la medida ha tenido buena aceptación entre comerciantes que durante décadas operaron sin licencia de funcionamiento. Señaló que casos como el de negocios tradicionales con más de 60 años de actividad están siendo regularizados, al igual que empresas ubicadas en la zona industrial que tampoco contaban con este documento y ahora se están incorporando al nuevo mecanismo.

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Aclaró que el procedimiento es diferente para los establecimientos de nueva creación, ya que éstos sí deben cumplir con todos los dictámenes y autorizaciones correspondientes en materia de protección civil, ecología, vialidad y seguridad, debido a que tienen la posibilidad de elegir adecuadamente la ubicación donde se instalarán y garantizar que cumplen con las condiciones necesarias para operar.

En ese sentido, el presidente municipal recomendó a los nuevos comerciantes iniciar sus trámites mediante las herramientas digitales disponibles en la Dirección de Comercio, donde pueden consultar previamente una lista de requisitos. "No contratar coyotes, que lo hagan ellos", insistió, al señalar que actualmente los procedimientos pueden realizarse en línea, lo que permite ahorrar tiempo y dinero, además de evitar intermediarios.

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Respecto al universo de negocios susceptibles de regularizarse, Galindo estimó que en la capital existen entre 20 y 25 mil unidades económicas. De ellas, calculó que entre 10 y 12 mil aún permanecen en la informalidad, por lo que la meta de la autoridad municipal es facilitar su incorporación a la formalidad mediante mecanismos más ágiles y menos burocráticos.