Volcadura en el blvr. Españita deja solo daños materiales

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Un automóvil volcó durante la madrugada de este domingo luego de que su conductor perdiera el control de la unidad cuando circulaba sobre el bulevar Españita.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se desplazaba por dicha vialidad cuando, por causas que no han sido determinadas, el conductor se desvió hacia su izquierda e impactó contra la guarnición de barras de concreto que divide ambos sentidos de circulación.

Tras el choque, la unidad volcó y terminó recostada sobre su costado derecho, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y tránsito.

A pesar de lo aparatoso del accidente, únicamente se reportaron daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

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Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.