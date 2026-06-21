Hombre muere en riña durante fiesta infantil en Soledad

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Un hombre perdió la vida por disparos de arma de fuego y otras personas resultaron lesionadas durante una riña registrada la madrugada de este domingo en la unidad habitacional Circuito San Marcos, ubicada en la colonia La Cofradía, al norte de la zona metropolitana.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante una fiesta infantil. Vecinos solicitaron la presencia de las autoridades tras registrarse una riña en el lugar durante las primeras horas del día.

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Sin embargo, fue alrededor de las 07:00 horas cuando se reportó que un hombre se encontraba sin vida, presuntamente a consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego.

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Versiones de algunos testigos señalan que, tras el altercado, varias personas intentaron llevarse una motocicleta. Al no conseguirlo, habrían huido hacia una zona despoblada.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez acudieron al sitio y procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena.

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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y la recolección de indicios, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.