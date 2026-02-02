Baja la cifra de obesidad en SLP

Las campañas preventivas y de concientización sirvieron el año pasado en San Luis Potosí, pues se registró un decremento del 27 por ciento en la detección de población con obesidad, en comparación con el 2024.

El informe anual de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, precisó que el año antepasado el estado logró diagnosticar a 18 mil 002 personas con obesidad, 6 mil 621 hombres y 11 mil 381 mujeres.

En contraste, el año pasado las atenciones preventivas del sector salud estatal derivaron en la detección de 13 mil 124 personas con dicho trastorno alimenticio, 5 mil 122 hombres y 8 mil 002 mujeres.

Es decir, en el 2025 las autoridades de sanidad potosinas registraron 4 mil 878 personas obesas menos, equivalente a una disminución de 27 por ciento.

Entre enero y junio del 2025, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus se posicionaron como las dos principales causas de muerte entre la ciudadanía potosina, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, males cardiovasculares, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es necesario hacer hincapié en que la falta de activación física, el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasa y sal, la comida rápida, así como la ingesta habitual de bebidas azucaradas, son los motivos principales de este problema de salud”, advierte.