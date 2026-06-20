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Bajo diferentes cargos procesan a Christian H.

Por Rubén Pacheco

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Bajo diferentes cargos procesan a Christian H.
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      Christian Herrera, propietario de la página "Código Rojo" en el municipio de Ciudad Valles, no se encuentra procesado por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la "Ley Serrano", sino por el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes.

      La tarde del pasado 21 de mayo, el creador de contenido fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI). Inicialmente se pensaba que estaba indiciado por el mismo caso de las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, sin embargo, hoy quedó descartado.

      En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que luego de ser presentado ante el juez de Control, fue vinculado a proceso por dicho ilícito.  "Está por un delito diverso, y bueno, se está en la etapa de investigación complementaria (...) él está por usurpación de funciones (públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes)", complementó.  

      Como medida cautelar, el juzgado a cargo de la causa penal determinó imponer prisión preventiva. En tanto, confirmó que Antonio Meza, director del portal Noticias San Luis Potosí, denunció que recientemente balearon la casa de su madre y le dejaron una cabeza de cerdo con un mensaje intimidante. Expuso que, si bien el Ministerio Público se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación.

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      , se dictaron medidas de protección para el comunicador, cuya ejecución es atendida por la Guardia Civil Estatal (GCE).

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