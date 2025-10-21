logo pulso
Banalizan esencia de la comida tradicional

Por Martín Rodríguez

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Banalizan esencia de la comida tradicional

A nivel social hay gente que ni conoce la comida tradicional por su ritmo de vida actual de prisa, hay cheffs que la conocen y la practican pero la banalizan y la prostituyen, aseguró el empresario restaurantero Miguel Iwadare Iijima.

Agregó que la comida tradicional, está de moda desde que la UNESCO la declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y ya hasta las escuelas de gastronomía la incluye como parte de su diseño curricular, pero a veces hay cheffs que imparten la materia sin saber la importancia que tiene.

Recordó que por la vida deprisa, se ha perdido la cocina tradicional a tal grado, que mucha gente consume alimentos preparados que tienen muchos procesos industriales atrás.

Creo que hay chefs que se dan cuenta del potencial de la cocina tradicional, la adaptan, la adoptan y de cierta manera la banalizan o la prostituyen y se apropian de ella. 

Dijo que lo que sucede a veces es que empiezan a hacer una cocina muy contemporánea, pero no hay nada detrás y ni siquiera un espíritu, pero sí una comercialización un poco salvaje.

A eso se agrega la inclusión de la cocina tradicional en los planes de estudio de las escuelas de gastronomía, y los estudiantes ya tienen nociones de la comida tradicional mexicana, pero con mucha frecuencia, las materias son impartidas por chefs que no le dan su respectivo valor. 

Explicó que la cocina tradicional mexicana sigue viva en las comunidades, y la gente de la ciudad habla de que está en riesgo pero porque no se conoce de la comida tradicional.

