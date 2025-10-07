Bloqueo en el Fracc. Los Silos; exigen agua
De no obtener respuesta a sus demandan habrá más bloqueos, advierten
Residentes del fraccionamiento Los Silos, de Villa de Pozos, bloquearon ayer la avenida Seminario porque hace casi tres meses que no tienen abasto de agua potable a través de la red pública y no han obtenido una solución de fondo por parte de Interapas o del gobierno municipal.
Además, denunciaron que los colectores pluviales de la zona se hallan colapsados y que los aljibes de las viviendas, incluso, se han contaminado con aguas residuales.
El grupo, formado por mujeres en su mayoría, bloqueó desde la 1:30 de la tarde el paso vehicular en el cruce de Seminario con Antiguo Camino a Los Gómez y al menos hasta las 4:30 de la tarde de ayer, permanecieron en plantón y a la espera de que funcionarios de Interapas se presentaran a escuchar sus peticiones.
Dijeron que este martes protestarían también frente a las oficinas del organismo operador si no se obtenía una solución definitiva a su problemática.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mencionaron que entre Interapas y el gobierno de Villa de Pozos “se han estado echando la pelotita” y sólo a veces el ayuntamiento manda algunas pipas.
Voceras del grupo afirmaron que lo único que desean es volver a tener agua a través de la red para poder atender las propias necesidades y las de sus familias.
Al sitio del bloqueo acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos a fin de habilitar rutas alternas para el tráfico vehicular. A última hora, se presentó al menos un representante de Interapas para escuchar las demandas y dar seguimiento al tema.
no te pierdas estas noticias
Detectan 80 INEs falsas en antros
Rolando Morales
Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas
Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC
Martín Rodríguez
La Canaco-Servytur destaca la importancia del comercio internacional en el estado.