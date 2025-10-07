Bloqueo en el Fracc. Los Silos; exigen agua

Residentes del fraccionamiento Los Silos, de Villa de Pozos, bloquearon ayer la avenida Seminario porque hace casi tres meses que no tienen abasto de agua potable a través de la red pública y no han obtenido una solución de fondo por parte de Interapas o del gobierno municipal.

Además, denunciaron que los colectores pluviales de la zona se hallan colapsados y que los aljibes de las viviendas, incluso, se han contaminado con aguas residuales.

El grupo, formado por mujeres en su mayoría, bloqueó desde la 1:30 de la tarde el paso vehicular en el cruce de Seminario con Antiguo Camino a Los Gómez y al menos hasta las 4:30 de la tarde de ayer, permanecieron en plantón y a la espera de que funcionarios de Interapas se presentaran a escuchar sus peticiones.

Dijeron que este martes protestarían también frente a las oficinas del organismo operador si no se obtenía una solución definitiva a su problemática.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionaron que entre Interapas y el gobierno de Villa de Pozos “se han estado echando la pelotita” y sólo a veces el ayuntamiento manda algunas pipas.

Voceras del grupo afirmaron que lo único que desean es volver a tener agua a través de la red para poder atender las propias necesidades y las de sus familias.

Al sitio del bloqueo acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos a fin de habilitar rutas alternas para el tráfico vehicular. A última hora, se presentó al menos un representante de Interapas para escuchar las demandas y dar seguimiento al tema.