logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interviene la SSPC 30 cruces peatonales

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Interviene la SSPC 30 cruces peatonales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí inició un programa integral para intervenir 13 cruces peatonales prioritarios en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir siniestros viales y mejorar la seguridad de los peatones.

El funcionario detalló que el proyecto surge de mesas de 

Otrabajo con asociaciones de movilidad y de personas con discapacidad, en el marco 

de la actualización del Reglamento de Tránsito Municipal. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que entre las medidas se contempla la implementación de “zonas 30”, con límites de velocidad más bajos, así como la instalación de señalética, pintura vial, boyas y reductores de velocidad.

Villa Gutiérrez precisó que ya se realizaron intervenciones en la Glorieta González Bocanegra y que próximamente se trabajará en la Alameda Juan Sarabia y la Glorieta Juárez, como parte de un plan que busca atender la totalidad de los cruces de la ciudad.

Aunque reconoció avances positivos en las zonas donde ya se aplicaron mejoras, señaló que aún se fortalecerá la señalización y la educación vial, para que los automovilistas reconozcan al peatón como prioridad y cedan el paso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan 80 INEs falsas en antros
Detectan 80 INEs falsas en antros

Detectan 80 INEs falsas en antros

SLP

Rolando Morales

Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC
Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

SLP

Martín Rodríguez

La Canaco-Servytur destaca la importancia del comercio internacional en el estado.

Interviene la SSPC 30 cruces peatonales
Interviene la SSPC 30 cruces peatonales

Interviene la SSPC 30 cruces peatonales

SLP

Rolando Morales

LUCCA y el sistema que no supo protegerlo
LUCCA y el sistema que no supo protegerlo

LUCCA y el sistema que no supo protegerlo

SLP

Naomi Alfaro

Disputa de custodias y complejidad del entramado legal atrapa a un menor de 4 años de edad