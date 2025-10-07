Interviene la SSPC 30 cruces peatonales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí inició un programa integral para intervenir 13 cruces peatonales prioritarios en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir siniestros viales y mejorar la seguridad de los peatones.
El funcionario detalló que el proyecto surge de mesas de
Otrabajo con asociaciones de movilidad y de personas con discapacidad, en el marco
de la actualización del Reglamento de Tránsito Municipal.
Explicó que entre las medidas se contempla la implementación de “zonas 30”, con límites de velocidad más bajos, así como la instalación de señalética, pintura vial, boyas y reductores de velocidad.
Villa Gutiérrez precisó que ya se realizaron intervenciones en la Glorieta González Bocanegra y que próximamente se trabajará en la Alameda Juan Sarabia y la Glorieta Juárez, como parte de un plan que busca atender la totalidad de los cruces de la ciudad.
Aunque reconoció avances positivos en las zonas donde ya se aplicaron mejoras, señaló que aún se fortalecerá la señalización y la educación vial, para que los automovilistas reconozcan al peatón como prioridad y cedan el paso.
