Bomberos buscan capacitar a empresas
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Todavía hay empresas o personas que buscan la certificación de sus brigadas de prevención en otros sitios, y el Colegio de Bomberos busca la manera de atraerlos con el fin de capacitarlos, garantizarles que es una buena formación y que terminarán certificados y listos para cualquier contingencia, aseguró Eduardo Moreno Vellido presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos.
La capacitación incluye todos los métodos de prevención o en su caso de combate a incendios o intervención inicial en cualquier siniestro. De hecho, aprovecha toda la experiencia de décadas del comandante Adolfo Benavente Duque, pero también del personal operativo que a diario se enfrenta con las condiciones adversas de cada siniestro.
Luego de participar con un módulo de visibilización en la Feria de la Proveeduría que organizó la alcaldía de la capital, agregó que la capacitación a las empresas es una de las fuentes de ingreso que permiten financiar la operatividad de los Bomberos.
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