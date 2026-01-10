Bomberos reportan más de mil fugas por tanques de gas

El año pasado, de mil 718 fugas de gas reportadas por particulares, el Cuerpo de Bomberos metropolitanos de San Luis Potosí recogió mil 018 cilindros de gas en mal estado, condición que es un indicador de que tanto usuarios como las gaseras han dejado envejecer el equipo, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

En entrevista, llamó a los potosinos a deshacerse ya de esa mala costumbre que les dejó la pandemia, de ir a llenar los cilindros a las gaseras, lo que va acelerando el deterioro de los tanques y por lo tanto el riesgo de fugas.

El funcionario pidió que los usuarios de los servicios vuelvan a hacer contacto con las compañías de gas, de manera que se haga el servicio de intercambio de cilindros de manera que se le dé mantenimiento o en su caso que se le renueve.

El entrevistado recordó que “a veces los cilindros ya están dañados, hay casos donde el estado deficiente de los tanques provoca personas lesionadas”.

Benavente Duque dijo que hay un antes y un después de la pandemia, porque hay mucha gente que perdió la costumbre de procurar el mantenimiento de los cilindros de gas o en su caso la renovación.

Fue de esa manera que también se fue desarraigando la costumbre de buscar la renovación de los cilindros o hacer que las empresas distribuidoras del combustible se hagan responsables del buen estado de los equipos, tal y como corría siempre, cuando las propias gaseras hacían la tarea para mantener los tanques en buen estado.