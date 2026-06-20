Buena ocupación en los restaurantes por la transmisión del Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La transmisión de los recientes partidos de la Selección Mexicana de futbol generó un repunte en la actividad de restaurantes y establecimientos de alimentos en Villa de Pozos, donde el sector reportó una ocupación "destacada" durante las jornadas deportivas, de acuerdo con la Dirección de Turismo Municipal.

El comportamiento de consumo se concentró principalmente en los horarios de los encuentros, cuando familias, grupos de amigos y visitantes acudieron a estos espacios para seguir los partidos, lo que incrementó la demanda de alimentos y bebidas y derivó en una mayor circulación económica dentro del sector restaurantero.

La directora de Turismo Municipal, Aurora Zamora Vázquez, señaló que diversos negocios registraron una ocupación superior a la habitual, lo que se tradujo en una derrama económica que impactó directamente en emprendedores, trabajadores y proveedores locales, sin precisar una cifra, pero destacando el comportamiento positivo del consumo durante el periodo.

De acuerdo con la funcionaria, la respuesta de los comensales también refleja la consolidación de la oferta gastronómica del municipio, que ha ganado reconocimiento por su variedad culinaria y por la capacidad de los establecimientos para atraer tanto a habitantes como a visitantes de la zona metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gobierno municipal sostuvo que este tipo de dinámicas vinculadas a eventos deportivos fortalecen el sector servicios y forman parte de la estrategia para impulsar el turismo gastronómico, con el objetivo de posicionar a Villa de Pozos como un punto de encuentro para la convivencia y el consumo local.