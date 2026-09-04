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Busca Ayto. destrabar alumbrado ante INAH

Esto, tras controversia por su colocación y sellos de suspensión en el Centro Histórico

Por Samuel Moreno

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí ya trabaja con instancias federales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la definición de los criterios que deberán cumplir las nuevas luminarias instaladas en el Centro Histórico, luego de la controversia generada por su colocación y los sellos de suspensión impuestos por la autoridad federal.

      El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra Rodríguez, señaló que actualmente se mantienen conversaciones con el instituto y que el proyecto ya se encuentra en revisión ante autoridades nacionales del INAH en la Ciudad de México, con el objetivo de encontrar una ruta que permita llegar a un acuerdo sobre las características y condiciones del nuevo sistema 

      de alumbrado.

      Explicó que antes de la instalación de las luminarias, el Ayuntamiento sostuvo mesas de diálogo y reuniones formales con el INAH, además de que se dio a conocer el proyecto a la institución. Sin embargo, reconoció que todavía se encuentran afinando criterios y analizando distintas alternativas para determinar 

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      el camino a seguir.

      Becerra Rodríguez aclaró que el encendido realizado la noche del miércoles correspondió a la iluminación de los murales, por lo que no representa una solución a la situación que mantienen las luminarias instaladas en avenida Venustiano Carranza. Añadió que el Ayuntamiento acatará las determinaciones que establezca el instituto federal.

      Respecto a cuándo podría existir una definición que permita encender y utilizar las luminarias, el funcionario evitó establecer una fecha, al señalar que dependerá de los avances en las conversaciones y de los criterios que determine el INAH. Consideró que sería irresponsable anticipar una temporalidad mientras continúan las negociaciones con la autoridad federal.

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