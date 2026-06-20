Buscan atender la violencia vs. mujeres con discapacidad

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Las mujeres con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a oportunidades laborales, ejercer plenamente sus derechos y vivir libres de violencia, por lo que la instalación del Observatorio para Contribuir a la Prevención, Disminución y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres con Discapacidad en San Luis Potosí busca convertirse en una herramienta para impulsar acciones concretas desde las instituciones y la sociedad civil.

Durante el Tercer Encuentro de Mujeres con Discapacidad, Alejandra García Muñiz, directora operativa de Juntos, una experiencia compartida A.C. e impulsora de la Red de Mujeres Poderosas, explicó que la organización detectó desde hace más de una década una baja participación de mujeres en sus programas de inclusión laboral, pese a que representan una parte importante de la población con discapacidad en el país.

Comentó que fue a partir de diagnósticos realizados en las cuatro regiones del estado cuando se identificó que muchas mujeres con discapacidad permanecían fuera de espacios laborales y de participación comunitaria, además de enfrentar condiciones de dependencia económica y diversas formas de violencia que limitan su autonomía y desarrollo.

La activista señaló que uno de los hallazgos más relevantes fue que la mayoría de las participantes desconocía sus derechos, situación que motivó la creación del programa Poderosa, una estrategia enfocada en fortalecer el liderazgo, la participación y el empoderamiento de mujeres con discapacidad. Con el paso de los años, esta iniciativa dio origen a una red estatal integrada por representantes de distintas zonas de San Luis Potosí.

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Alejandra García Muñiz indicó que, durante los encuentros realizados por la red, las propias participantes identificaron como prioridades el acceso a empleos dignos, mejores condiciones de accesibilidad y un sistema de transporte incluyente que les permita trasladarse de manera segura e independiente. Consideró que estos factores son indispensables para que la inclusión trascienda el discurso y pueda reflejarse en la vida cotidiana.

En este contexto, representantes de dependencias estatales, organismos autónomos, empresas y asociaciones civiles firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la atención a este sector.

de la población. El objetivo, destacó la impulsora de la Red de Mujeres Poderosas, es que el trabajo realizado durante los últimos años se traduzca en políticas públicas que garanticen mayores oportunidades, participación y una vida libre de violencia para las mujeres con discapacidad en San Luis Potosí.