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Motociclistas disparan cifra de emergencias

La cantidad de percances de junio y julio superó a los del año pasado

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Motociclistas disparan cifra de emergencias
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      Siniestros de motociclistas y la movilidad propia de las vacaciones dispararon casi 45% los servicios de emergencia en la zona metropolitana de San Luis Potosí durante junio y julio, al pasar de 450 a 650 atenciones mensuales, reportó el subdelegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero Sánchez.

      El incremento es superior al registrado el año pasado.

      Motociclistas y su participación en accidentes

      Por separado, el director de Protección Civil de Soledad, Martín Bravo Galicia, confirmó que los motociclistas participan hasta en 8 de cada 10 accidentes que atienden.

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      El subdelegado de Cruz Roja confirmó que el repunte responde a los siniestros que involucran a motociclistas.

      Zonas y vialidades con mayor incidencia

      Informó que la carretera a Rioverde concentra accidentes y derrapes de manera recurrente durante los fines de semana.

      Cerecero Sánchez indicó que la Cruz Roja brinda cobertura principalmente en las zonas centro, norte y poniente de la capital.

      Seguridad Vial y Movilidad de Soledad, a cargo de Edgar Horacio Obregón Coronado, dijo que entre las vialidades en las que más se registran accidentes destacan Valentín Amador y Av. Soledad.

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