Motociclistas disparan cifra de emergencias
La cantidad de percances de junio y julio superó a los del año pasado
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Siniestros de motociclistas y la movilidad propia de las vacaciones dispararon casi 45% los servicios de emergencia en la zona metropolitana de San Luis Potosí durante junio y julio, al pasar de 450 a 650 atenciones mensuales, reportó el subdelegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero Sánchez.
El incremento es superior al registrado el año pasado.
Motociclistas y su participación en accidentes
Por separado, el director de Protección Civil de Soledad, Martín Bravo Galicia, confirmó que los motociclistas participan hasta en 8 de cada 10 accidentes que atienden.
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El subdelegado de Cruz Roja confirmó que el repunte responde a los siniestros que involucran a motociclistas.
Zonas y vialidades con mayor incidencia
Informó que la carretera a Rioverde concentra accidentes y derrapes de manera recurrente durante los fines de semana.
Cerecero Sánchez indicó que la Cruz Roja brinda cobertura principalmente en las zonas centro, norte y poniente de la capital.
Seguridad Vial y Movilidad de Soledad, a cargo de Edgar Horacio Obregón Coronado, dijo que entre las vialidades en las que más se registran accidentes destacan Valentín Amador y Av. Soledad.
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