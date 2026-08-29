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Buscaría el PVEM dirigir el Congreso

Aún no tiene perfiles definidos, ni hay acuerdos con otras fuerzas políticas

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Buscaría el PVEM dirigir el Congreso
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      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscará presidir la Directiva del Congreso del Estado durante el tercer y último año de la LXIV Legislatura, aunque todavía no define, quién será su propuesta, ni cuenta con un acuerdo con las demás fuerzas políticas.

      El diputado coordinador de la bancada, Héctor Serrano Cortés informó que el tema será analizado la próxima semana en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), después de que la bancada determine internamente su postura. La propuesta también será planteada al Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, con quienes el Verde mantiene una alianza legislativa.

      La bancada del PVEM está integrada por cuatro hombres: Luis Felipe Castro Barrón, César Lara Rocha, Luis Fernando Gámez Macías y Héctor Serrano Cortés; y cinco mujeres: María Dolores Robles Chaires, Dulcelina Sánchez de Lira, Brisseire Sánchez López, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y Yanira Santiago Medina. Estás dos últimas legisladoras son suplentes.

      Serrano Cortés señaló que cualquiera de los integrantes del grupo parlamentario podría ser considerado para ocupar la presidencia y rechazó que el cargo corresponda automáticamente al Verde por su número de votos. Explicó que, aunque su bancada y sus aliados han contado con los votos necesarios para encabezar la Directiva, el partido ha privilegiado los acuerdos entre las fuerzas políticas.

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      "Tenemos los suficientes votos para que nosotros hubiéramos mandado presidentes todos los años y no ha sido así, no es un asunto de que le toque, es un asunto que se basa en la fuerza que tienes al interior, que nosotros nunca hemos utilizado, preferimos siempre el acuerdo", concluyó. 

      El tercer año de la LXIV Legislatura comenzará el próximo 15 de septiembre.

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