Cada vez son más jóvenes quienes consumen drogas

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El consumo de drogas en menores de edad y las dificultades de los jóvenes para acceder a su primer empleo, se han consolidado como los principales retos que enfrenta la juventud en San Luis Potosí, de acuerdo con el Instituto Potosino de la Juventud (IMPOJUVE).

El titular de la dependencia, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, advirtió que se han identificado casos de consumo de sustancias en adolescentes desde los 12 años, principalmente en planteles de secundaria, lo que refleja un inicio cada vez más temprano en este tipo de problemáticas.

A la par, el funcionario señaló que otro de los obstáculos más recurrentes para la población juvenil es la inserción laboral de quienes recién egresan de universidades, ya que muchas vacantes exigen entre cinco y seis años de experiencia, lo que complica el acceso a un primer empleo formal.

Rubio Velázquez explicó que el IMPOJUVE atiende a jóvenes de entre 12 y 30 años con programas enfocados en salud mental, principalmente a través de atención psicológica gratuita que se brinda tanto en la capital como en distintas regiones del estado, como parte de una estrategia de prevención y acompañamiento.

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Finalmente, destacó que las demandas de la juventud también incluyen el acceso a material deportivo y becas académicas, acciones que se han ampliado hacia las cuatro regiones de San Luis Potosí, con apoyos a academias deportivas —particularmente en la Huasteca— a cambio de becas para jóvenes sin recursos, además de la expansión de programas educativos fuera de la capital.